«Для меня это бандиты». Мужчина на акции протеста в Гродно напал на сотрудницу ОМОНа

В сети появилось фото задержания в Гродно жителя Мостов, после которого в адрес правоохранителей посыпались обвинения в жестокости. МВД опровергло информацию, предоставив красноречивые факты. Выяснилось, что задержанный 49-летний мужчина накануне акции приехал в областной центр к своему товарищу. Всю ночь они распивали спиртное, а утром гость отправился «протестовать».

Новости Беларуси. Историю, речь о которой пойдет далее, ряд Telegram-каналов успел распространить под соусом насилия со стороны ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как всегда, не разобравшись в ситуации.

Во время задержаний мужчина попытался отбить правонарушителей у ОМОНа. Однако на его пути встала сотрудница силового подразделения, которую мостовчанин ударил несколько раз, в том числе кулаком в лицо. Агрессора задержали.

– За что вы задержаны? Приехали на митинг? Для чего?

– Как для чего? Гражданскую позицию свою показать.

– А чего на самом деле не показали?

– Там не было митингов никаких.

– То есть вы с этой целью приехали?

– Да.

– Из города Мосты приехали?

– Да.

– С какой целью вы нанесли удар сотруднице ОМОНа в лицо?

– Во-первых, я не знал, что это сотрудница. Потому что была в маске, в шлеме, в латах. Это раз. Второе, я в лицо не гасил. У нее была маска, шлем с забралом. Попробуйте ударьте рукой в шлем с забралом.

– Вы ударили ее рукой в шлем с забралом.

– Я отмахивался, во-первых. Я просто отмахивался. Может, случайно… Думал, дубинкой будет биться. Какой дурак будет в шлем бить?

– Вы после этого нанесли удар ногой. Для чего?

– Я ногой ничего не помню, чтобы наносил. Там просто вот так вот все было… Может случайно где-то. Не было.

– Ваша гражданская позиция – это кого-то что сделать?

– Для меня это бандиты.

– А, то есть для вас это бандиты…

– Да.

– Вы противозаконно нанесли телесные повреждения сотруднику ОМОНа.

– Какие телесные повреждения?

– То есть не признаете ни вину, ничего?

– Нет, не признаю конечно.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело. Известно, что в прошлом подозреваемый судим за убийство, кражи, хранение оружия, изготовление фальшивых денег и рэкет.

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