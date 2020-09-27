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С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю

27 сентября 2020 14:40
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Новости Беларуси. Какова цена вопроса участия в акции протеста? Конкретные суммы назвал житель Могилева, который отбывает наказание за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-1

Вот так теперь выглядит набор юного демонстранта: несколько ножей, металлическая дубинка, балаклава. С таким устрашающим арсеналом 19-летний юноша из Могилева отправился на акцию протеста или, как принято называть в оппозиционных кругах, мирную акцию протеста. Хотя после подобных признаний непонятно, кого кураторы движения пытаются обмануть.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-4

Нужно было просто участвовать в шествии. Но перед этим мне еще сказали: «На всякий случай возьми с собой палку какую-либо. На случай, если придется защищаться». Я сказал изначально, что ни с кем драться не собираюсь, то есть никаких активных действий я совершать не собираюсь, поскольку шествие – это одно, а нанесение каких-либо повреждений людям – другое. То есть для символизма я взял палку, которая не наносит даже особых повреждений.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-7

Однако глядя на то, чем был вооружен молодой человек, верится в его слова с трудом. С таким же скепсисом воспринимаются и его слова о чрезмерной наивности, которой якобы и воспользовались лицемерные организаторы протеста, когда заманивали его в свои сети.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-10

Точно я, если честно, не знаю, может, меня просто разыграли, как глупого мальчика. Со мной связались в Telegram. Появилось уведомление о создании секретного чата, я принял заявку, начал общаться. Мне сразу сказали: «Знаете ли вы, что происходит в вашей стране? Как вы относитесь к этой ситуации? Кого вы поддерживаете? Согласны ли вы за небольшое, символическое вознаграждение проявить хотя бы единоразовое шествие с остальным народом?»

55 рублей за единоразовое шествие в течение часа. Мне сказали по окончании шествия связаться, и мне бы тогда каким-то образом передали деньги. Я был замотивирован в основном только деньгами, то есть личных мотивов кому-то противостоять у меня не было, поскольку у меня нет четкой политической позиции, политика меня сильно не касается.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-13

Касается или не касается молодого человека политика, это точно не оправдывает его незаконные действия, тем более что органы внутренних дел уже взяли молодого оппозиционера в оборот.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-16

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:
В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся дополнительные мероприятия по установлению возможной причастности могилевчанина к иным противоправным действиям. Однако уже сейчас он признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и судом Ленинского района города Могилева подвергнут административному аресту сроком на 14 суток.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-19

Глядя на положительную характеристику юноши, полученную органами МВД, с трудом верится, что человек с подобным бэкграундом мог участвовать в незаконных акциях протеста.

Раскаявшись в содеянном, на вопрос, пойдет ли еще раз, если вдруг снова предложат легкие деньги, 19-летний парень решительно отвечает...

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-22

Нет, потому что у меня смысла нет вообще. Тем более сейчас. Я наказание получил, и еще меньше желание, даже имея какие-либо взгляды, идти куда-то.

С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю-25

Увы, подобная история не уникальна, ведь наивная и доверчивая белорусская молодежь – идеальный инструмент в руках искусных координаторов протестного движения. Но проявление сознательности и ответственности никто не отменял, поэтому за свои поступки приходится отвечать. Вряд ли испорченная репутация стоит 55 рублей.

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# Акции протеста # общество # Дмитрий Игнатович # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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