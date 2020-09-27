С ножами, дубинкой и балаклавой отправился на акцию протеста. Задержанный житель Могилёва рассказал свою историю

Новости Беларуси. Какова цена вопроса участия в акции протеста? Конкретные суммы назвал житель Могилева, который отбывает наказание за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так теперь выглядит набор юного демонстранта: несколько ножей, металлическая дубинка, балаклава. С таким устрашающим арсеналом 19-летний юноша из Могилева отправился на акцию протеста или, как принято называть в оппозиционных кругах, мирную акцию протеста. Хотя после подобных признаний непонятно, кого кураторы движения пытаются обмануть.

Нужно было просто участвовать в шествии. Но перед этим мне еще сказали: «На всякий случай возьми с собой палку какую-либо. На случай, если придется защищаться». Я сказал изначально, что ни с кем драться не собираюсь, то есть никаких активных действий я совершать не собираюсь, поскольку шествие – это одно, а нанесение каких-либо повреждений людям – другое. То есть для символизма я взял палку, которая не наносит даже особых повреждений.

Однако глядя на то, чем был вооружен молодой человек, верится в его слова с трудом. С таким же скепсисом воспринимаются и его слова о чрезмерной наивности, которой якобы и воспользовались лицемерные организаторы протеста, когда заманивали его в свои сети.

Точно я, если честно, не знаю, может, меня просто разыграли, как глупого мальчика. Со мной связались в Telegram. Появилось уведомление о создании секретного чата, я принял заявку, начал общаться. Мне сразу сказали: «Знаете ли вы, что происходит в вашей стране? Как вы относитесь к этой ситуации? Кого вы поддерживаете? Согласны ли вы за небольшое, символическое вознаграждение проявить хотя бы единоразовое шествие с остальным народом?» 55 рублей за единоразовое шествие в течение часа. Мне сказали по окончании шествия связаться, и мне бы тогда каким-то образом передали деньги. Я был замотивирован в основном только деньгами, то есть личных мотивов кому-то противостоять у меня не было, поскольку у меня нет четкой политической позиции, политика меня сильно не касается.

Касается или не касается молодого человека политика, это точно не оправдывает его незаконные действия, тем более что органы внутренних дел уже взяли молодого оппозиционера в оборот.

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома:

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся дополнительные мероприятия по установлению возможной причастности могилевчанина к иным противоправным действиям. Однако уже сейчас он признан виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и судом Ленинского района города Могилева подвергнут административному аресту сроком на 14 суток.

Глядя на положительную характеристику юноши, полученную органами МВД, с трудом верится, что человек с подобным бэкграундом мог участвовать в незаконных акциях протеста. Раскаявшись в содеянном, на вопрос, пойдет ли еще раз, если вдруг снова предложат легкие деньги, 19-летний парень решительно отвечает...