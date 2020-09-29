Прямой эфир

В Минске задержан житель Лиды, который приехал на митинг с целым арсеналом

29 сентября 2020 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минувшее воскресенье, 27 сентября, в Минске во время несанкционированного митинга милиционеры задержали несколько агрессивно настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – 22-летний житель Лиды. В столицу он приехал не с пустыми руками. Изъятый у него арсенал оказался внушительным – нож, самодельные железные ежи, рогатка, болты и дубинка с железным стержнем из арматуры.

В Минске задержан житель Лиды, который приехал на митинг с целым арсеналом-1

– Приехал в Минск для того, чтобы участвовать в протесте.
– Что при себе у вас было?
– Рюкзак, сменная одежда, наколенники, перчатки и сумка с шипами.
– С какими шипами?
– Ежами.
– Болты ваши?
– Мои.
– А для чего болты?
– Для рогатки, чтобы разбивать стекла в бусиках.
– Каких бусиках?
– На которых нас ловят.
– Нож ваш?
– Это не нож.
– А что это?
– Для пробития колес.
– С ножом вы планировали что делать?
– Пробивать колеса.
– Кому?
– Бусикам.
– Ясно. И вообще, какая ваша цель была сегодня на этом протесте?
– Выйти и протестовать, разбить стекло, чтобы не видно было, куда ехать, и попробовать хотя бы пробить шину.

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП на проспекте Независимости. Volkswagen врезался в столб
28 сентября 2020 15:19

ДТП на проспекте Независимости. Volkswagen врезался в столб

В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие
28 сентября 2020 14:01

В Минской области за выходные произошло несколько крупных ДТП. Есть погибшие

В Минске неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют
28 сентября 2020 11:02

В Минске неизвестный совершил разбойное нападение на пункт обмена валют