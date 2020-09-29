В Минске задержан житель Лиды, который приехал на митинг с целым арсеналом

Новости Беларуси. В минувшее воскресенье, 27 сентября, в Минске во время несанкционированного митинга милиционеры задержали несколько агрессивно настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – 22-летний житель Лиды. В столицу он приехал не с пустыми руками. Изъятый у него арсенал оказался внушительным – нож, самодельные железные ежи, рогатка, болты и дубинка с железным стержнем из арматуры.