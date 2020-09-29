В Минске задержан житель Лиды, который приехал на митинг с целым арсеналом

Новости Беларуси. В минувшее воскресенье, 27 сентября, в Минске во время несанкционированного митинга милиционеры задержали несколько агрессивно настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – 22-летний житель Лиды. В столицу он приехал не с пустыми руками. Изъятый у него арсенал оказался внушительным – нож, самодельные железные ежи, рогатка, болты и дубинка с железным стержнем из арматуры.
– Приехал в Минск для того, чтобы участвовать в протесте.
– Что при себе у вас было?
– Рюкзак, сменная одежда, наколенники, перчатки и сумка с шипами.
– С какими шипами?
– Ежами.
– Болты ваши?
– Мои.
– А для чего болты?
– Для рогатки, чтобы разбивать стекла в бусиках.
– Каких бусиках?
– На которых нас ловят.
– Нож ваш?
– Это не нож.
– А что это?
– Для пробития колес.
– С ножом вы планировали что делать?
– Пробивать колеса.
– Кому?
– Бусикам.
– Ясно. И вообще, какая ваша цель была сегодня на этом протесте?
– Выйти и протестовать, разбить стекло, чтобы не видно было, куда ехать, и попробовать хотя бы пробить шину.