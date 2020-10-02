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В Минске автомобиль сбил пешеходов на тротуаре, один человек погиб

02 октября 2020 15:02
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Новости Беларуси. На проспекте Машерова автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. Один человек погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

45-летний пешеход погиб в результате аварии на проспекте Машерова. Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

В Минске автомобиль сбил пешеходов на тротуаре, один человек погиб-1

ДТП произошло днем. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые ждали зеленого сигнала светофора. Машину остановил фонарный столб.

К слову, водитель более 20 раз привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения ПДД.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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