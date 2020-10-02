В Минске автомобиль сбил пешеходов на тротуаре, один человек погиб

Новости Беларуси. На проспекте Машерова автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. Один человек погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

45-летний пешеход погиб в результате аварии на проспекте Машерова. Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.