В Несвижском районе задержали пьяного водителя грузовика

Новости Беларуси. Очевидец помог выявить пьяного водителя грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель городского поселка Городея Несвижского района ехал за автомобилем, груженным сахарной свеклой. Он вилял из стороны в сторону, после чего наехал на бордюр и заглох. Об этом мужчина сообщил в ГАИ.