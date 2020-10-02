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В Несвижском районе задержали пьяного водителя грузовика

02 октября 2020 13:45
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Новости Беларуси. Очевидец помог выявить пьяного водителя грузовика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Житель городского поселка Городея Несвижского района ехал за автомобилем, груженным сахарной свеклой. Он вилял из стороны в сторону, после чего наехал на бордюр и заглох. Об этом мужчина сообщил в ГАИ.  

В Несвижском районе задержали пьяного водителя грузовика-1

В Несвижском районе задержали пьяного водителя грузовика-3

Сотрудники задержали 50-летнего водителя, который управлял грузовиком. У мужчины были признаки сильного алкогольного опьянения. Автомобилист пояснил, что накануне употребил алкоголь, а утром сел за руль, после погрузки свеклы выпил еще не менее 200 граммов водки.  

На водителя составлен административный протокол.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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