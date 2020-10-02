В Жодино задержан участник протестов. Протоколы он хотел использовать для эмиграции в Польшу

Новости Беларуси. В Жодино задержан активный участник протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе следствия выяснилось, что такая «активная жизненная позиция» продиктована отнюдь не желанием молодого человека изменить жизнь белорусов. Причина в другом: составленные протоколы молодой человек планировал использовать как аргумент в решении вопроса о политической эмиграции.
За что вас задержали?
За несанкционированный митинг.
Участие, да?
Участие в несанкционированном митинге.
В принципе сознаетесь, что совершили административно-правовое нарушение? Участвовали в перекрытии дорожного движения?
Да, да.
В последующем планируете что?
Планирую прекратить.
Прекратить, да? А по поводу того, что разговаривали, по обращению в другие европейские страны – планируете?
Да.
В какую страну?
Думаю, в Польшу.
То есть, я так понимаю, что протокол нужен для того, чтобы объяснить?
Да, чтобы предоставить в посольстве, что я по политическим убеждениям вынужден у них остаться.
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