В Жодино задержан участник протестов. Протоколы он хотел использовать для эмиграции в Польшу

В ходе следствия выяснилось, что такая «активная жизненная позиция» продиктована отнюдь не желанием молодого человека изменить жизнь белорусов. Причина в другом: составленные протоколы молодой человек планировал использовать как аргумент в решении вопроса о политической эмиграции.

Новости Беларуси. В Жодино задержан активный участник протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За что вас задержали?

За несанкционированный митинг.

Участие, да?

Участие в несанкционированном митинге.

В принципе сознаетесь, что совершили административно-правовое нарушение? Участвовали в перекрытии дорожного движения?

Да, да.

В последующем планируете что?

Планирую прекратить.

Прекратить, да? А по поводу того, что разговаривали, по обращению в другие европейские страны – планируете?

Да.

В какую страну?

Думаю, в Польшу.

То есть, я так понимаю, что протокол нужен для того, чтобы объяснить?

Да, чтобы предоставить в посольстве, что я по политическим убеждениям вынужден у них остаться.

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