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Девушку, убегавшую из троллейбуса через окно, накажут – в действиях контролеров состав преступления отсутствует

04 января 2016 14:30
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Новости Беларуси. История, шокирующая общественность в конце прошлого года, получила продолжение. Девушке, убегавшей от контролеров через форточку троллейбуса, дали официальный ответ из милиции.

Видео: побег от контролеров

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:
По данному факту была проведена проверка в порядке Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. По результатам проверки было установлено, что в действиях контролеров отсутствует состав какого-либо административного правонарушения. В действиях девушки усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.30 («Безбилетный проезд») Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Напомним, опаздывая на работу, Ксения решила добраться до нее во что бы то ни стало. Тем не менее, это не единственная причина столь смелого поступка.

Выйти через окно девушка решила из принципа. Подробности из первых уст здесь

# происшествия # Общественный транспорт # Ксения Маргунская

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