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На пожаре в Гомельской области погибли двое малолетних детей и 37-летняя женщина

04 января 2016 10:52
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Новости Беларуси. Трагические новости приходят из Гомельской области. На пожаре в Буда-Кошелевском районе погибли двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия, унесшая жизни 3-летнего мальчика и 9-летней девочки, произошла сегодня ночью в деревне Потаповка. Там сгорел частный дом.

Сейчас выясняются причины возникновения пожара. На месте работают представители МЧС и Следственного комитета.

Сообщается, что в огне также погибла 37-летняя женщина.

Одного ребенка, девочку 12-ти лет, удалось спасти.

Ее доставили в больницу с сильными ожогами и отравлением продуктами горения.

Всего же за минувшие сутки в Беларуси огонь унес жизни девяти человек, травмы получили пятеро.

По словам спасателей, всплеск пожаров в стране связан с приходом сильных морозов. В категории риска, прежде всего, жители частного сектора.

# происшествия # Пожар в доме

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