В Смолевичском районе 26-летний мужчина пытался заживо сжечь девятиклассника

Новости Беларуси. Встреча Нового года в Смолевичском районе едва не закончилась трагедией.
Компания, в которой оказался 15-летний школьник, праздновала в доме, принадлежащем 33-летней женщине.
Среди приглашенных гостей – взрослые люди.
Слово за слово, в какой-то момент подросток и 26-летний парень повздорили. Мужчина облил девятиклассника воспламеняющейся жидкостью и поджег.
Мальчика госпитализировали с ожогами 30% тела.
26-летнего местного жителя задержали.
Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.