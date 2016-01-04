В Смолевичском районе 26-летний мужчина пытался заживо сжечь девятиклассника

Новости Беларуси. Встреча Нового года в Смолевичском районе едва не закончилась трагедией.

Компания, в которой оказался 15-летний школьник, праздновала в доме, принадлежащем 33-летней женщине.

Среди приглашенных гостей – взрослые люди.

Слово за слово, в какой-то момент подросток и 26-летний парень повздорили. Мужчина облил девятиклассника воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Мальчика госпитализировали с ожогами 30% тела.

26-летнего местного жителя задержали.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.