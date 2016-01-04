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Гимнастка на глазах у зрителей сорвалась из-под купола цирка в Кирове

04 января 2016 07:42
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Новости России. Гимнастка не удержалась на лентах, соскользнула и упала на арену. 

В первые минуты девушка находилась без сознания.

Местные СМИ:
Гимнастка упала спиной на твердый пол. Девушка находилась без сознания. Среди зрителей были два человека с медицинским образованием, они побежали за кулисы оказывать девушке первую медицинскую помощь.

Несчастный случай произошел в самом начале представления. Спустя несколько часов девушка рассказала о своем состоянии и поблагодарила зрителей и коллег за поддержку.

Гимнастка пообещала непременно вернуться на арену.

Гимнастка на глазах у зрителей сорвалась из-под купола цирка в Кирове-1


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# происшествия # Несчастный случай

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