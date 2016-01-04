Гимнастка на глазах у зрителей сорвалась из-под купола цирка в Кирове

Новости России. Гимнастка не удержалась на лентах, соскользнула и упала на арену.

В первые минуты девушка находилась без сознания.

Местные СМИ:

Гимнастка упала спиной на твердый пол. Девушка находилась без сознания. Среди зрителей были два человека с медицинским образованием, они побежали за кулисы оказывать девушке первую медицинскую помощь.



Несчастный случай произошел в самом начале представления. Спустя несколько часов девушка рассказала о своем состоянии и поблагодарила зрителей и коллег за поддержку.