В Минске девушка сбежала от контролеров, выбравшись через окно троллейбуса

Новости Беларуси. Необычным способом сбежала девушка от контролеров в Минске. Во время проверки билетов пассажирка заявила контролерам, что не имеет билета и ей нечем заплатить штраф. Выйти из общественного транспорта девушка отказалась и поехала с ними до конечной остановки. Там контролеры попросили водителя не открывать дверь, а сами вызвали по телефону милицию. Однако девушка не стала ждать приезда правоохранителей, а выбралась из троллейбуса через узкое окно и убежала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.