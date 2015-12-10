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В Минске девушка сбежала от контролеров, выбравшись через окно троллейбуса

10 декабря 2015 17:12
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Новости Беларуси. Необычным способом сбежала девушка от контролеров в Минске. Во время проверки билетов пассажирка заявила контролерам, что не имеет билета и ей нечем заплатить штраф. Выйти из общественного транспорта девушка отказалась и поехала с ними до конечной остановки. Там контролеры попросили водителя не открывать дверь, а сами вызвали по телефону милицию. Однако девушка не стала ждать приезда правоохранителей, а выбралась из троллейбуса через узкое окно и убежала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Транспорт Минска

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