«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы

Новости Беларуси. Два с половиной года «домашней химии». Первый приговор по «делу медиков» вынесли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения
Экс-главврача центра медреабилитации и бальнеолечения признали виновным в получении взятки. Согласно вердикту суда, Сергей Корытько также лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.
Сумма вознаграждения, принятая обвиняемым, – 2 тысячи долларов – конфискована. Домашний арест Сергею Корытько будет изменен на подписку о невыезде. Приговор вступит в силу спустя 10 дней.
Сергей Корытько, подсудимый:
Раз виноват, доволен, конечно.
Як не быў бы куш харош, не бярыце, хлопцы, грошай.
Кто без греха, первый брось в него камень. Ваши камни, надеюсь, полетят в нужном направлении.
По версии следствия, Сергей Корытько принял взятку за благоприятное решение вопроса по закупке медтехники. В ходе судебного процесса медик признал вину.
«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения