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«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы

28 января 2019 11:32
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Новости Беларуси. Два с половиной года «домашней химии». Первый приговор по «делу медиков» вынесли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Экс-главврача центра медреабилитации и бальнеолечения признали виновным в получении взятки. Согласно вердикту суда, Сергей Корытько также лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы-1

«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы-3

Сумма вознаграждения, принятая обвиняемым, – 2 тысячи долларов – конфискована. Домашний арест Сергею Корытько будет изменен на подписку о невыезде. Приговор вступит в силу спустя 10 дней.

«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы-6

Сергей Корытько, подсудимый:
Раз виноват, доволен, конечно.

Як не быў бы куш харош, не бярыце, хлопцы, грошай.

Кто без греха, первый брось в него камень. Ваши камни, надеюсь, полетят в нужном направлении.

По версии следствия, Сергей Корытько принял взятку за благоприятное решение вопроса по закупке медтехники. В ходе судебного процесса медик признал вину.

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения

«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы-9

# Коррупция # происшествия # Сергей Корытько # Фотофакт

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