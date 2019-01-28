«Дело медиков»: Сергей Корытько приговорён к 2,5 годам ограничения свободы

Новости Беларуси. Два с половиной года «домашней химии». Первый приговор по «делу медиков» вынесли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Экс-главврача центра медреабилитации и бальнеолечения признали виновным в получении взятки. Согласно вердикту суда, Сергей Корытько также лишен права занимать руководящие должности в течение пяти лет.