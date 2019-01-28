В Молодечно мать сообщила, что задушила своего 8-летнего сына

Новости Беларуси. Обстоятельства гибели 8-летнего мальчика устанавливаются в Молодечно.

По информации СК, происшествие случилось 26 января. Местная жительница сообщила, что задушила сына. Информацию о смерти ребенка с признаками криминального характера подтвердили правоохранители, приехавшие на место.

Был проведен осмотр квартиры, зафиксированы и изъяты вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве заведомо малолетнего (п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса) задержана 29-летняя женщина – мать мальчика. Ее в связи с имеющимися признаками психического расстройства доставили в медучреждение, где был выставлен пост охраны.

Женщина воспитывала сына одна, жила в квартире с родственниками. На учетах никто из членов семьи не состоял, к уголовной и административной ответственности не привлекался. Семья не числилась в числе находящихся в социально-опасном положении.

Допрашиваются родственники семьи, соседи, назначен ряд экспертиз, который поможет установить точную причину смерти мальчика.

Устанавливается мотив, обстоятельства и факторы произошедшего.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководства УСК по Минской области.

На минувшей неделе было найдено тело пропавшей жительницы Новополоцка.