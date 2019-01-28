Прямой эфир

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах

28 января 2019 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Четверо пострадавших от укуса волка в Столбцах проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцах волк напал на четырёх человек. Животное обезврежено

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах-1

Стало известно, что животное, нападавшее на прохожих, было заражено. Это подтвердило лабораторное исследование, хотя само поведение хищника, которого усмирили лишь с помощью оружия, не вызывало сомнений в неадекватности его действий. Напомним, волк устроил переполох в Столбцах вечером 26 января.

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах-4

Наталья Автухова, заведующий отделением особо опасных инфекций Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
На данный момент уже лабораторно установлено, что волк был бешеный.

Все пострадавшие госпитализированы 26 января в Столбцовскую центральную районную больницу, где им оказан полный объем необходимой медицинской помощи, в том числе начато проведение антирабического лечения, которое направлено на профилактику заражения вирусом бешенства.

Отметим, один из пострадавших от укусов волка находится в реанимации. В Столбцах сейчас усилены меры по профилактике бешенства среди животных.

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах-7

«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах-9

# Дикие животные # происшествия # Наталья Автухова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно мать сообщила, что задушила своего 8-летнего сына
28 января 2019 10:30

В Молодечно мать сообщила, что задушила своего 8-летнего сына

В Солигорском районе Volkswagen насмерть сбил мужчину, сидевшего на дороге
28 января 2019 08:39

В Солигорском районе Volkswagen насмерть сбил мужчину, сидевшего на дороге

Разыскиваются свидетели убийства мужчины в Новополоцке
28 января 2019 08:12

Разыскиваются свидетели убийства мужчины в Новополоцке