«Волк был бешеный». Врач о состоянии четверых пострадавших от укуса волка в Столбцах

Новости Беларуси. Четверо пострадавших от укуса волка в Столбцах проходят терапию от бешенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что животное, нападавшее на прохожих, было заражено. Это подтвердило лабораторное исследование, хотя само поведение хищника, которого усмирили лишь с помощью оружия, не вызывало сомнений в неадекватности его действий. Напомним, волк устроил переполох в Столбцах вечером 26 января.

Наталья Автухова, заведующий отделением особо опасных инфекций Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

На данный момент уже лабораторно установлено, что волк был бешеный.

Все пострадавшие госпитализированы 26 января в Столбцовскую центральную районную больницу, где им оказан полный объем необходимой медицинской помощи, в том числе начато проведение антирабического лечения, которое направлено на профилактику заражения вирусом бешенства.

Отметим, один из пострадавших от укусов волка находится в реанимации. В Столбцах сейчас усилены меры по профилактике бешенства среди животных.