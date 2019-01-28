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В Солигорском районе Volkswagen насмерть сбил мужчину, сидевшего на дороге

28 января 2019 08:39
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Новости Беларуси. В Солигорском районе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла вечером 26 января. За рулем автомобиля Volkswagen находился 18-летний житель Слуцка. Молодой человек совершил наезд на 46-летнего пешехода, который сидел в полосе движения транспортного средства.

Пешеход скончался на месте аварии от полученных телесных повреждений. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

Водитель автомобиля получил права полгода назад.

По факту аварии проводится проверка.

В середине января под Несвижем Renault насмерть сбил пешехода (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

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