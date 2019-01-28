В Солигорском районе Volkswagen насмерть сбил мужчину, сидевшего на дороге

Новости Беларуси. В Солигорском районе 18-летний водитель насмерть сбил пешехода.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла вечером 26 января. За рулем автомобиля Volkswagen находился 18-летний житель Слуцка. Молодой человек совершил наезд на 46-летнего пешехода, который сидел в полосе движения транспортного средства.

Пешеход скончался на месте аварии от полученных телесных повреждений. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами.

Водитель автомобиля получил права полгода назад.

По факту аварии проводится проверка.