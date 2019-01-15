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«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения

15 января 2019 12:54
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Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-1

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-3

Так, 15 января перед судом предстал экс-главврач Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Сергею Корытько инкриминируют получение взятки. Следствию известен один эпизод. За благоприятное решение вопроса по закупке медтехники обвиняемый получил 2 тысячи долларов. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Вы взятки брали?

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-6

Сергей Корытько, обвиняемый:
Всё узнаете во время суда.

Как себя чувствуете сейчас?
Терпимо.

Вину признаете?
Да.

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-9

Ирина Шестакова:
Он очень чувственный, честный, добросовестный, ответственный человек. Я вообще в шоке. Я специалист по закупкам. Мы с ним в этом отношении работали. И я не представляю себе этого.

Добавим, дело Корытько – не единственное по результатам расследования коррупционных схем в медицине. Уже идут процессы в отношении экс-замминистра здравоохранения; бывших главврачей Гродненской области и 12-й стоматологической поликлиники Минска.

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-12

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-14

«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения-16

В материалах – 6 эпизодов. В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении экс-чиновника от здравоохранения

# Коррупция # происшествия # Сергей Корытько # Фотофакт

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