«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения

Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергею Корытько инкриминируют получение взятки. Следствию известен один эпизод. За благоприятное решение вопроса по закупке медтехники обвиняемый получил 2 тысячи долларов. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ирина Шестакова:

Он очень чувственный, честный, добросовестный, ответственный человек. Я вообще в шоке. Я специалист по закупкам. Мы с ним в этом отношении работали. И я не представляю себе этого.

Добавим, дело Корытько – не единственное по результатам расследования коррупционных схем в медицине. Уже идут процессы в отношении экс-замминистра здравоохранения; бывших главврачей Гродненской области и 12-й стоматологической поликлиники Минска.