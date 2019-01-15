«Дело медиков». В Минске перед судом предстал экс-главврач центра медреабилитации и бальнеолечения

Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 15 января перед судом предстал экс-главврач Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения.
Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения
Сергею Корытько инкриминируют получение взятки. Следствию известен один эпизод. За благоприятное решение вопроса по закупке медтехники обвиняемый получил 2 тысячи долларов. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Вы взятки брали?
Сергей Корытько, обвиняемый:
Всё узнаете во время суда.
Как себя чувствуете сейчас?
Терпимо.
Вину признаете?
Да.
Ирина Шестакова:
Он очень чувственный, честный, добросовестный, ответственный человек. Я вообще в шоке. Я специалист по закупкам. Мы с ним в этом отношении работали. И я не представляю себе этого.
Добавим, дело Корытько – не единственное по результатам расследования коррупционных схем в медицине. Уже идут процессы в отношении экс-замминистра здравоохранения; бывших главврачей Гродненской области и 12-й стоматологической поликлиники Минска.