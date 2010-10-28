Цунами на Суматре: при заходе на посадку разбился самолет, который вез гуманитарную помощь

На развалинах индонезийского острова Суматра ищут тех, кто оказался в списке пропавших без вести после разрушительного цунами. Это сотни человек.

Список погибших с каждым часом пополняется. В нём уже более 340 фамилий.

По предварительным данным, несвоевременно сработала система предупреждения населения. Из-за этого многие жители не успели вовремя покинуть зону бедствия.

Гигантские волны стерли с лица земли 10 деревень. Поиск погибших и пострадавших, а также доставку гуманитарной помощи затрудняет ненастная погода. На помощь спасателям направлена армия.

И сегодня в Индонезии при заходе на аварийную посадку разбился самолет, который вез гуманитарную помощь пострадавшим. Погибли 5 полицейских, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».