На месте крушения самолета Президента Польши под Смоленском найдены новые останки

Польские археологи вместе с российскими коллегами, исследуя место крушения самолета Ту-154, обнаружили фрагменты костей. Они уже направлены на экспертизу в одну из больниц Смоленска.

Жертвами апрельской трагедии стали 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский и его супруга, напоминает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Збигнев Жепа, пресс-офицер Окружной военной прокуратуры Варшавы:

Мы пока не можем утверждать, что эти останки принадлежат этой катастрофе. Выводы предстоит сделать экспертам. Если окажется, что это кости погибших во время крушения, то их доставят в Москву для идентификации. Если будет стопроцентная уверенность, что это останки погибших из нашего авиалайнера, то их передадут польской прокуратуре для дальнейших разбирательств.