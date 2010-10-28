В купе проводника поезда «Москва – Прага» нашли 8 немецких военных кортиков

Брестские таможенники изъяли партию коллекционного оружия.

В служебном купе одного из проводников поезда «Москва – Прага» таможенники нашли 8 кортиков, которые носили немецкие офицеры некоторых армейских подразделений в 1930-40 годах.

Подозрение у таможенников вызвал проводник, который очень переживал, когда у него спросили, нет ли у купе запрещенных для вывоза за границу вещей. При уходе багажа чешский проводник показал дорожную сумку и объяснил, что получил ее в Москве от пражского антиквара, а что в ней лежит, не знал и поэтому не счел нужным декларировать.

Экспертизой установлено, что кортики изготовленные в первой половине XX века (кованные, с гравировкой). Они находятся в хорошем состоянии и представляют интерес для коллекционеров.