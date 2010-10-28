В Минске с поличным задержали сбытчика крупной партии мака — почти центнер семян

Расфасованные в килограммовые пакеты семена наркодиллер перевозил в своем микроавтобусе.

Продавец действовал по налаженной схеме: о продаже договаривался по телефону, покупатель сам назначал время и место. За семена наркоманы часто расплачивались не только деньгами, но и ворованным имуществом. Торговец также брал в залог часы, телефоны и даже документы.

Оперативники сейчас выясняют, как долго задержанный работал по такому сценарию. К слову, помимо пакетов с маком, в микроавтобусе было и всё необходимое для приготовления опия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Ластовский, начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

По данному факту составлен административный протокол. Наркоторговцу придется расстаться с суммой, эквивалентной 100 базовым величинам. И сейчас решается вопрос о наличии состава уголовного деяния. Впредь, если торговля семенами будет осуществляться непосредственно при помощи автомобиля, милиция будет ходатайствовать перед хозяйственным судом о том, чтобы изымать в доход государства данный автомобиль.