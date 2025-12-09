Новости по тегу #Цунами в Японии

Данных о погибших – нет.
В префектуре Миядзаки на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Трагедия унесла жизни более 230 тысяч человек. Землетрясение в Индийском океане магнитудой свыше 9, которое вошло в четверку самых мощных в мире, спровоцировало гигантскую волну. Под ее удар попали Индонезия, Таиланд, Индия, Шри-Ланка.
Новости Индонезии. Восьмилетнюю девочку Мэри в 2004 году во время сильного шторма волна унесла в море.
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