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Новости по тегу #Цунами в Японии

При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек
09 декабря 2025 08:26

При сильном землетрясении в Японии пострадали не менее 30 человек

Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии
13 января 2025 13:53

Объявлена угроза цунами. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии

На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома
22 июля 2020 14:01

На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома

В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек
26 декабря 2018 07:05

В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек

Девочку, унесенную цунами, родители нашли через 10 лет
10 августа 2014 14:48

Девочку, унесенную цунами, родители нашли через 10 лет

31 октября 2012 13:48

В Японии разыскивают 150 миллиардов долларов, которые предназначались для ликвидации последствий цунами

07 июня 2012 10:39

К американскому побережью прибило 165-тонный причал, унесенный цунами из Японии 15 месяцев назад. Дети фоткаются на его фоне

06 апреля 2012 14:31

Юные художники из Дзержинского и Борисовского районов выразили пострадавшим от цунами японцам слова сострадания, надежды и веры

27 марта 2012 12:41

В Японии произошло землетрясение магнитудой свыше 6 баллов. Объявлена угроза цунами

14 марта 2012 10:35

Землетрясение магнитудой около 7 баллов произошло в Японии. В стране объявлена угроза цунами

27 декабря 2011 06:56

В странах Юго-Восточной Азии прошли памятные церемонии по жертвам разрушительного цунами, произошедшего в декабре 2004 года

25 декабря 2011 14:29

В Индонезии девочка, потерявшаяся во время цунами, нашла своих родителей спустя семь лет