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Цинизму нет предела: в Сети «торгуют» шапками с фото жертв авиакатастрофы

10 ноября 2015 17:15
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Новости России. Ничего святого. Пользователей социальной сети «Вконтакте» возмутило поведение администрации одного из пабликов, посвящённых памяти погибших в крушении российского лайнера А321, где

интернет-предприниматели продают толстовки и шапки с фотографиями жертв трагедии.

Участникам сообщества предлагается приобрести шапку с изображением самой маленькой жертвы трагедии – 10-месячной Дарины Громовой, которую в прессе называют «главным пассажиром».

На данный момент администраторы сообщества убрали из продажи товар под названием «Модная толстовка с Дариной Громовой», который сопровождался слоганом – «Наша толстовка с Главным Пассажиром согреет вас этой холодной трагичной осенью!».

Родственникам жертв авиакатастрофы даже готовы предоставить 15%-процентную скидку. В то же время администраторы сообщества оправдываются: определенный процент с выручки от продаж сувенирной продукции отчисляется семьям погибших. 

 «Наживаются на чужом горе, как можно?», – негодуют интернет-пользователи.

Как пишут Вести.Ru, данная страничка «ВКонтакте», вероятнее всего, была создана неким пользователем, который действительно сопереживал родственникам жертв авиакатастрофы, но затем была взломана хакерами с целью организовать циничный и чудовищный интернет-вброс.

Напомним, первой «главным пассажиром» Дарину Громову назвала её мама. Татьяна Громова выложила в социальные сети фотографию дочери в аэропорту. Малышка ручками упирается в стекло и внимательно рассматривает самолет. 

Цинизму нет предела: в Сети «торгуют» шапками с фото жертв авиакатастрофы-1


 

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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