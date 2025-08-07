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Трамп назвал «хорошими» шансы на встречу с Путиным и урегулирование в Украине

07 августа 2025 07:41
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Трамп назвал «хорошими» шансы на встречу с Путиным и урегулирование в Украине-0

По словам президента США Дональда Трампа, в скором времени с высокой вероятностью у него может состояться встреча с участием лидера России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского для обсуждения урегулирования конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС

Трамп утверждает, что переговорный процесс с Путиным идет хорошо, а состоявшаяся 6 августа в Москве встреча его спецпредставителя Стивена Уиткоффа с российским лидером была продуктивной.

Он заметил, что стороны провели обмен важными сигналами по украинской проблеме и выразили уверенность в прекращении конфликта.

Ранее газета The New York Times заявила, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести планирует трехстороннюю.

Фото: pixabay

# Международная политика

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