Трамп назвал «хорошими» шансы на встречу с Путиным и урегулирование в Украине

По словам президента США Дональда Трампа, в скором времени с высокой вероятностью у него может состояться встреча с участием лидера России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского для обсуждения урегулирования конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС

Трамп утверждает, что переговорный процесс с Путиным идет хорошо, а состоявшаяся 6 августа в Москве встреча его спецпредставителя Стивена Уиткоффа с российским лидером была продуктивной.

Он заметил, что стороны провели обмен важными сигналами по украинской проблеме и выразили уверенность в прекращении конфликта.

Ранее газета The New York Times заявила, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести планирует трехстороннюю.

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