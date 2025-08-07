В Беларусь прибыла делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама
В Беларусь – за эмоциями. По приглашению руководства МВД в нашу страну прибыла делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама. В ее составе дети сотрудников, получивших ранения при исполнении служебного долга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплая встреча в Национальном аэропорту сразу показала гостям, что их с нетерпением ждали, готовы сделать отдых интересным и запоминающимся. Программа пребывания продумана до мелочей. Это посещение достопримечательностей, множество познавательных мероприятий. Дети уже побывали на обзорной экскурсии по Минску, узнали об истории белорусской столицы.
Общение продолжилось в Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Подростки не скрывали, что впечатлены широтой, размахом и наполнением базы, где обучают будущих правоохранителей. Искренний интерес вызвало оснащение, техника, форменное обмундирование курсантов. У ребят еще будет возможность ознакомиться с деятельностью органов внутренних дел и внутренних войск МВД, пообщаться с руководителем министерства.