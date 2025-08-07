В Беларусь прибыла делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама

В Беларусь – за эмоциями. По приглашению руководства МВД в нашу страну прибыла делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама. В ее составе дети сотрудников, получивших ранения при исполнении служебного долга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплая встреча в Национальном аэропорту сразу показала гостям, что их с нетерпением ждали, готовы сделать отдых интересным и запоминающимся. Программа пребывания продумана до мелочей. Это посещение достопримечательностей, множество познавательных мероприятий. Дети уже побывали на обзорной экскурсии по Минску, узнали об истории белорусской столицы.