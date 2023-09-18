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Авиакатастрофа в Бразилии. Погибли 14 человек

18 сентября 2023 09:33
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Новости Бразилии. Авиакатастрофа произошла в бразильском штате Амазонас. 14 человек погибли, в том числе члены экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакатастрофа в Бразилии. Погибли 14 человек-1

Авиакомпания начала расследование по факту случившегося. Пока подробностей трагедии немного. Известно, что авария произошла на высоте 400 километров. Тела погибших уже извлечены из самолета, все жертвы были бразильскими туристами. Дело на личном контроле губернатора штата. Он высказал сожаление в связи с произошедшим.

# Крушение # Фотофакт

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