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Более 20 обманутых: фермер в Логойском районе обещал людям провести газ, а их деньги потратил на себя

09 ноября 2015 17:04
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Новости Беларуси. Руководитель фермерского хозяйства заключил с жителями одной из деревень Логойского района договоры на выполнение работ по газификации их частных домов. Часть полученных от граждан денежных средств по целевому назначению подозреваемый не использовал, а

распоряжался ими по собственному усмотрению.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
В результате противоправных действий причиненный ущерб составил не менее 125 миллионов рублей. Логойским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из фермерских хозяйств региона, который подозревается в присвоении и растрате вверенного ему имущества в крупном размере. 

Расследование уголовного дела продолжается, потерпевшие и свидетели дают показания. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 900 миллионов рублей.

Более 20 человек  признаны по уголовному делу потерпевшими. 

# происшествия # Мошенничество # Татьяна Белоног

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