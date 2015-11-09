Более 20 обманутых: фермер в Логойском районе обещал людям провести газ, а их деньги потратил на себя

Новости Беларуси. Руководитель фермерского хозяйства заключил с жителями одной из деревень Логойского района договоры на выполнение работ по газификации их частных домов. Часть полученных от граждан денежных средств по целевому назначению подозреваемый не использовал, а

распоряжался ими по собственному усмотрению.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

В результате противоправных действий причиненный ущерб составил не менее 125 миллионов рублей. Логойским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из фермерских хозяйств региона, который подозревается в присвоении и растрате вверенного ему имущества в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, потерпевшие и свидетели дают показания. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 900 миллионов рублей.