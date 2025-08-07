Лукашенко видит большой потенциал для расширения взаимодействия Беларуси и Кот-д'Ивуара

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Кот-д'Ивуар с национальным праздником – Днем Независимости. Глава государства отметил, что эта страна входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира. Президент также подчеркнул, что диалог Минска и Ямусукро базируется на принципах дружбы, доверия и уважения, Беларусь считает Кот-д'Ивуар одним из перспективных торговых партнеров в Африке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы имеем большой потенциал для расширения взаимодействия. Можем предложить свой успешный опыт реализации проектов в Африке по таким направлениям, как подготовка квалифицированных кадров в различных отраслях и укрепление продовольственной безопасности, включая обеспечение техникой и оборудованием для механизации сельского хозяйства, удобрениями, технологиями и продуктами питания.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что будущие визиты на всех уровнях и активная кооперация бизнес-кругов двух стран принесут значительные результаты на пользу обоих государств.