В Полоцке трое вандалов разрушили десятки надгробий на местном кладбище: злоумышленники задержаны

Новости Беларуси. Вандалы памяти. В Полоцке неизвестные за ночь сломали десятки надгробий, ограждений и даже подожгли венки на нескольких могилах. На кладбище с самого утра приходят люди, чтобы поскорее привести в порядок места упокоения своих родных. Для них, как и для правоохранителей, вопрос «В чем причина такого разбоя?» риторический. О преступлении и наказании – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Аркадий Михайлович на Экиманьском кладбище буквально неделю назад убирал могилы родных. И даже не предполагал, что вернется сюда так скоро. Правда, сегодня вместо «общения» с прошлым мужчина столкнулся жестоким настоящим.

Аркадий Дембинский, житель Полоцка:

Где мои родители похоронены, нетронуты, а вот памятник родной сестры был повален. Не разрешили поднимать, потому что следователи снимали отпечатки пальцев. Вот я приехал посмотреть, что нужно делать.

С раннего утра на кладбище идут люди. В руках – не цветы и свечи, а лопаты и цемент. Часть памятников еще можно спасти. А вот некоторые надгробия восстановлению не подлежат.

Александр Хвеженко, житель Полоцка:

Надо обязательно наказывать их строго. Потому что люди ж последние деньги, порой, вложили, чтоб память хорошая о родных была, хорошие памятники поставили. А тут просто ходят, ломают, развлекаются.

Николай Попков, житель Полоцка:

Кому это мешало? Памятники? Я даже не могу говорить. Повыворачивали, поразбивали.

Протоиерей Владимир Ратькович, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы Полоцкой Епархии:

На примере своих родственников, уже почивших, воспитывается поколение подрастающее. То есть пришли маленькие детки, а им объясняют: вот тут твой дедушка, бабушка похоронены, имей уважение. Вот они какие были, великие люди.

Найти подозреваемых правоохранителям удалось меньше чем за сутки. Ими оказались двое несовершеннолетних молодых людей и их 25-летний товарищ, к слову, педагог из соседнего Новополоцка.

Инна Горбачева, официальный представитель управления следственного комитета по Витебской области:

Все трое в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, один из них, несовершеннолетний, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Что касается действий подозреваемых на месте происшествия, то они характеризуются хаотичностью и немотивированностью. Объяснить свои поступки ни один из них не может.

Подозреваемые на данный момент задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над могилой». Максимальное наказание – до 3 лет лишения свободы.

Юлия Зайцева, старший инспектор группы информации и общественных связей Полоцкого РОВД:

Изуродованы 63 могилы, повалены памятники, при этом пять из них были сожжены. Преступники задержаны, помещены в ИСЗ Полоцкого РУВД. В данный момент ведется следствие, сумма ущерба устанавливается.