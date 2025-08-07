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Трамп подтвердил, что пошлины вступают в силу 7 августа

07 августа 2025 07:30
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Трамп подтвердил, что пошлины вступают в силу 7 августа-0

Американский президент Дональд Трамп заявил, что новые импортные тарифы вступят в силу в полночь 7 августа. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, они принесут миллиарды налогов в экономику США, в первую очередь от стран, долгое время, по его мнению, нечестно пользовавшихся торговыми отношениями с США.

1 августа Трамп издал указ, вводящий пошлины в диапазоне от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран и ЕС. Самые большие ставки были введены в отношении Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (по 40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (по 35%).

Фото: pixabay

# Дональд Трамп # США # Новости США

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