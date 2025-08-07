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Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году

07 августа 2025 06:55
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Учебные заведения по всей стране завершают текущие и косметические ремонты, обновляют оборудование. Более 500 школ откроют свои двери в новом учебном году в Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году-2

Процесс подготовки идет в плановом режиме. Паспорта готовности должны быть утверждены не позднее 20 августа. Особое внимание вопросам безопасности учащихся, соблюдению санитарных требований, работе пищеблоков, а также кадровому обеспечению. В этом году Дорская средняя школа в Воложинском районе примет 80 учащихся. В учреждении образования обновили спортзал, учебные классы, поменяли цветовую гамму рекреации. Также обновили фасад здания.

Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году-4

Алексей Гончаров, сторож-вахтер Дорской средней школы:
Монитор стоит, 8 камер. Во-первых, территория. Во-вторых, второй и первый этаж мы полностью просматриваем. Если приходят специальные люди, я беру документы обязательно и тогда записываю их в книгу, к кому они проходят. Есть тревожная кнопка. 

Более 500 школ Минской области откроют свои двери в новом учебном году-6

Марина Островская, директор Дорской средней школы:
И в прошлом году, и в этом году проводились косметические ремонты пищеблока и обеденного зала. В прошлом году нам была заменена производственная плита. Приобретена электромясорубка новая. В этом году запланировано приобретение производственных столов. Они вот уже должны к нам подъехать. 

Новый учебный год – новые объекты. К 1 сентября в эксплуатацию введут школы в Фаниполе и в Боровлянах. Также впервые звонок прозвучит в детском саду-начальной школе в Слуцке. 

# Образование в Беларуси # Школы Беларуси

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