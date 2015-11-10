Тренер избил 16-летнего футболиста за перекус в Макдональдсе

Это тот самый душераздирающий кадр, на котором видно, что 16-летный футболист был избит тренером за организацию тайного похода в Макдональдс накануне матча.

Тренер Ливиу Петраке попал в объектив камеры видеонаблюдения во время матча румынской футбольной лиги среди юношей до 17 лет. Он, по-видимому, вышел из себя, раз избил игрока команды.

На видео: 40-летний тренер наносит несколько ударов Кодрину Тириска.

Молодой футболист рассказал, что послужило причиной этого нападения во время важного матча в Отопени (юг Румынии).

Кодрин Тириску, футболист:

Накануне матча нас заселили в отель, где мы должны были завтракать. Но никто из нас не смог ничего съесть, потому что еда была просто ужасная. Ночью мы проголодались и решили тайком сходить поесть в Макдональдс.

Утром администратор отеля сообщил(а) об этом тренеру. Он вышел из себя и начал во всём обвинять меня. Он всё время твердил про этот случай, а затем, уже на игре, вызвал меня с поля за десять минут до перерыва и ударил. Он ударил меня в челюсть, затем дал несколько пощёчин, а в конце ударил по голове.

Председатель клуба Леонида Антохи заявил, что