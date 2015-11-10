Тренер избил 16-летнего футболиста за перекус в Макдональдсе

Это тот самый душераздирающий кадр, на котором видно, что 16-летный футболист был избит тренером за организацию тайного похода в Макдональдс накануне матча.
Тренер Ливиу Петраке попал в объектив камеры видеонаблюдения во время матча румынской футбольной лиги среди юношей до 17 лет. Он, по-видимому, вышел из себя, раз избил игрока команды.
На видео: 40-летний тренер наносит несколько ударов Кодрину Тириска.
Молодой футболист рассказал, что послужило причиной этого нападения во время важного матча в Отопени (юг Румынии).
Кодрин Тириску, футболист:
Накануне матча нас заселили в отель, где мы должны были завтракать. Но никто из нас не смог ничего съесть, потому что еда была просто ужасная.
Ночью мы проголодались и решили тайком сходить поесть в Макдональдс.
Утром администратор отеля сообщил(а) об этом тренеру. Он вышел из себя и начал во всём обвинять меня. Он всё время твердил про этот случай, а затем, уже на игре, вызвал меня с поля за десять минут до перерыва и ударил. Он ударил меня в челюсть, затем дал несколько пощёчин, а в конце ударил по голове.
Председатель клуба Леонида Антохи заявил, что
после того, как видео было выложено в Сеть, тренер написал заявление об увольнении.