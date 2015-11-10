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Тренер избил 16-летнего футболиста за перекус в Макдональдсе

10 ноября 2015 12:04
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Это тот самый душераздирающий кадр, на котором видно, что 16-летный футболист был избит тренером за организацию тайного похода в Макдональдс накануне матча.

Тренер Ливиу Петраке попал в объектив камеры видеонаблюдения во время матча румынской футбольной лиги среди юношей до 17 лет. Он, по-видимому, вышел из себя, раз избил игрока команды.

На видео: 40-летний тренер наносит несколько ударов Кодрину Тириска.

Молодой футболист рассказал, что послужило причиной этого нападения во время важного матча в Отопени (юг Румынии).

Кодрин Тириску, футболист:

Накануне матча нас заселили в отель, где мы должны были завтракать. Но никто из нас не смог ничего съесть, потому что еда была просто ужасная.

Ночью мы проголодались и решили тайком сходить поесть в Макдональдс.

Утром администратор отеля сообщил(а) об этом тренеру. Он вышел из себя и начал во всём обвинять меня. Он всё время твердил про этот случай, а затем, уже на игре, вызвал меня с поля за десять минут до перерыва и ударил. Он ударил меня в челюсть, затем дал несколько пощёчин, а в конце ударил по голове.

Председатель клуба Леонида Антохи заявил, что

после того, как видео было выложено в Сеть, тренер написал заявление об увольнении.

Тренер избил 16-летнего футболиста за перекус в Макдональдсе-1

Леонида Антохи, председатель футбольного клуба:
Мы не можем мириться с таким поведением. Не важно, что сделали мальчики, ничто не оправдывает поступок тренера. Я не понимаю, что стало причиной такой бурной реакции Ливиу. Я тренировал его, когда он сам был игроком. Он всегда был серьёзным парнем.

Федерация футбола Румынии начала расследование этого инцидента. 

Николай Тириска, отец избитого мальчика, заявил, что он и его семья пока не решили, какие меры принять, сообщает The Mirror.

Николай Тириска, отец избитого футболиста:
Меня не было на матче, поэтому я увидел всё это на видео. Мы всё ещё думаем, что нам предпринять. Мы не заинтересованы ни в какой денежной компенсации, нам не нужны его деньги, мы хотим только справедливости. Приведёт ли нас это желание в суд, я не знаю. 

Перевод: Светлана Конашевская

# Футбол # происшествия

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