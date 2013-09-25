ЧП в минском метро. На «Академии наук» на рельсы упала женщина

Новости за 26 сентября.

На станции метро "Первомайская" Минского метрополитена в 10.17 в четверг 90-летний мужчина, оступившись (с его слов), упал на рельсы, но не пострадал, сообщает Минское городское управление МЧС в своем твиттере.

Новости за 25 сентября.

В подземке за сегодня произошло два инцидента. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в 12.52 на станции метро «Академия наук» на рельсах оказалась женщина.

ГУВД Мингорисполкома (запись в Twitter):

В 12.52 на Академии Наук на рельсах оказалась женщина. Ее достали. Проверяют здоровье, в т.ч психическое. Метро уже работает.

Часом ранее сапёрам пришлось выехать на станцию «Тракторный завод», откуда поступило сообщение о бесхозном ящике. Как выяснилось, в коробке кто-то оставил яблоки.

ГУВД Мингорисполкома (запись в Twitter):

В милицию поступило сообщение о бесхозной коробке на ст.метро «Тракторный завод». Саперы нашли в ней... яблоки. Метро работало в нормальном режиме.

Напомним, вчера днем из-за задымления на станции «Восток» движение поездов по всей ветке временно остановили. По словам очевидцев, дыма было достаточно много, а запах гари чувствовался даже в переходе. Никто из пассажиров и работников подземки не пострадал. Причиной ЧП, как выяснилось, стало короткое замыкание электрощита (смотрите видео). Около часа потребовалось специалистам, чтобы полностью вернуть подземку в строй. Многие постоянные пассажиры до последнего думали, что как и в понедельник, в метро проходят учения, о которых официально сообщали правоохранители.