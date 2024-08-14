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В Балтийском море проходят учения НАТО

14 августа 2024 13:38
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Страны НАТО под предлогом собственной безопасности продолжают накалять ситуацию около восточных рубежей. Силовые ведомства Финляндии совместно с союзниками по Альянсу 14 августа начали военные учения в Балтийском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Балтийском море проходят учения НАТО-1

В маневрах также принимают участие подразделения из Латвии, Литвы, Польши и Эстонии совместно с европейскими оборонными агентствами. Во время операции планируется отработать действия по обеспечению соблюдения закона в регионе, среди которых пограничный надзор, борьба с разливами нефти с судов, спасательные операции на море, мониторинг водного движения, а также режим военного флота в акватории. Во время учений также будут задействованы беспилотники и системы спутникового мониторинга.

# НАТО

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