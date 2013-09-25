Подростки изуродовали нецензурными надписями и рисунками весь подъезд на проспекте Пушкина в Минске. Их родителям грозит крупный штраф

Новости Беларуси. За рисунки на стенах – крупный штраф и уголовная ответственность. Такое наказание ждет хулиганов, изуродовавших надписями один из столичных подъездов на проспекте Пушкина. В нем буквально нет живого места: с первого по девятый этаж в рисунках и нецензурных выражениях здесь даже стекла, электрощитки, лифтовая кабина и почтовые ящики.

Вандалов – двоих парней и трех девушек – практически за руку поймал хозяин одной из квартир. Они занимались «покрасочными работами», когда мужчина вышел на лестничную площадку. Увидев недовольного жильца, подростки пустились в бегство, забыв при этом рюкзак с баллончиками. Мужчина вызвал милицию. Прибывший наряд задержал девушку, которой принадлежал забытый реквизит. В итоге было возбуждено уголовное дело. Родителям подростка придется заплатить крупный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.