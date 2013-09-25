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В Ереване произошёл пожар на крупной кондитерской фабрике, на которой была изготовлена 4-тонная шоколадная плитка, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса

25 сентября 2013 11:50
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Новости Армении. Пожар на крупнейшей кондитерской фабрике в Ереване ликвидирован. На тушение было направлено более 10 боевых расчетов.

По предварительным данным, огнём были охвачены складские помещения  кондитерского предприятия. О пострадавших пока не сообщается. Также не установлены и причины возникновения пожара. 

Фабрика является единственной в Закавказье компанией, которая занимается переработкой какао-бобов. К слову, именно на ней была изготовлена самая большая в мире шоколадная плитка весом 4 тонны 410 кг. Рекорд был занесен в Книгу Гиннеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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