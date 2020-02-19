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К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро

19 февраля 2020 17:26
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Новости Беларуси. Первые станции третьей линии метро обещают открыть к 3 июля. Пути третьей линии почти готовы, а обкатку начнут в апреле-мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро-1

Пока специалисты готовятся к обкатке поездов по тоннелям между новыми станциями. На первых четырех станциях завершаются отделочные работы. На станции «Вокзальная» строители также спешат уложиться в сроки. Почти готов вестибюль.

К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро-4

Сейчас на платформе ведется монтаж автоматических защитных дверей, освещения и четырех эскалаторов, которые соединят первую и третью линии метро. Распределительный зал будет похож на переход между станциями «Купаловская» и «Октябрьская».

К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро-7

Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда № 1 «Минскметрострой»:
Уже выполняются конструкции перехода именно. Не готов сам выход на платформу. Он подразумевает, что если выйти с «Октябрьской» на «Купаловскую», то также будет и здесь выход на «Площадь Ленина». Если вы видели уже, конструкции на «Площади Ленина» смонтированы для того, чтобы под их защитой мы смогли, не мешая пассажиропотоку действующего метрополитена, выполнять свои работы.

К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро-10

19 февраля рабочие приступили к обшивке пешеходной тоннелей. Потоки пассажиров в них разделят, позже здесь установят травалатор. Из-за большого пассажиропотока на «Вокзальной» платформа будет на шесть метров шире, чем на остальных станциях.

К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро-13

# Минское метро # общество # Андрей Серафимович # Фотофакт

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