К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро

Новости Беларуси. Первые станции третьей линии метро обещают открыть к 3 июля. Пути третьей линии почти готовы, а обкатку начнут в апреле-мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока специалисты готовятся к обкатке поездов по тоннелям между новыми станциями. На первых четырех станциях завершаются отделочные работы. На станции «Вокзальная» строители также спешат уложиться в сроки. Почти готов вестибюль.

Сейчас на платформе ведется монтаж автоматических защитных дверей, освещения и четырех эскалаторов, которые соединят первую и третью линии метро. Распределительный зал будет похож на переход между станциями «Купаловская» и «Октябрьская».

Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда № 1 «Минскметрострой»:

Уже выполняются конструкции перехода именно. Не готов сам выход на платформу. Он подразумевает, что если выйти с «Октябрьской» на «Купаловскую», то также будет и здесь выход на «Площадь Ленина». Если вы видели уже, конструкции на «Площади Ленина» смонтированы для того, чтобы под их защитой мы смогли, не мешая пассажиропотоку действующего метрополитена, выполнять свои работы.