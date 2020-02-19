К 3 июля обещают открыть первые станции третьей линии минского метро

Новости Беларуси. Первые станции третьей линии метро обещают открыть к 3 июля. Пути третьей линии почти готовы, а обкатку начнут в апреле-мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые станции третьей линии метро обещают открыть к 3 июля. Пути третьей линии почти готовы, а обкатку начнут в апреле-мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока специалисты готовятся к обкатке поездов по тоннелям между новыми станциями. На первых четырех станциях завершаются отделочные работы. На станции «Вокзальная» строители также спешат уложиться в сроки. Почти готов вестибюль.
Сейчас на платформе ведется монтаж автоматических защитных дверей, освещения и четырех эскалаторов, которые соединят первую и третью линии метро. Распределительный зал будет похож на переход между станциями «Купаловская» и «Октябрьская».
Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда № 1 «Минскметрострой»:
Уже выполняются конструкции перехода именно. Не готов сам выход на платформу. Он подразумевает, что если выйти с «Октябрьской» на «Купаловскую», то также будет и здесь выход на «Площадь Ленина». Если вы видели уже, конструкции на «Площади Ленина» смонтированы для того, чтобы под их защитой мы смогли, не мешая пассажиропотоку действующего метрополитена, выполнять свои работы.
19 февраля рабочие приступили к обшивке пешеходной тоннелей. Потоки пассажиров в них разделят, позже здесь установят травалатор. Из-за большого пассажиропотока на «Вокзальной» платформа будет на шесть метров шире, чем на остальных станциях.