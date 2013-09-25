Минчанин отомстил шефу: украл сейф, распилил и выбросил в водохранилище

Новости Беларуси. 24-летний минчанин уволился из частной компании из-за постоянных конфликтов с руководством. Потеряв работу, мужчина решил отомстить боссу. Он выкрал из кабинета экс-начальника металлический сейф. Внутри оказались лишь документы, книги и печати. Минчанин, окончательно расстроившись, выбросил металлический ящик в водохранилище.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Приехав поздно ночью к бывшему месту работы, молодой человек разбил окно на первом этаже и незаметно пробрался внутрь здания. Убедившись, что никого нет, он взял металлический сейф, находящийся в кабинете бывшего начальника, и тем же способом, как вошел, вынес его на улицу. Погрузив украденное в машину, злоумышленник направился в сторону Чижовского водохранилища. Приехав на место, похититель достал из багажника болгарку и распилил сейф пополам, но внутри, кроме документов, книг и печатей, ничего не было. Разозлившись еще больше, молодой человек схватил сейф и, оттащив его к водохранилищу, бросил в воду.

Как позже выяснилось, у фирмы он украл и дорогой ноутбук. Молодого человека уже задержали. За свои действия ему придётся ответить перед законом.

Легкая нажива стала тяжелой ношей ещё для одного минчанина. Напомним, в марте мужчина украл более шестнадцати тысяч долларов у своего же начальника. Причем, в криминальный переплет обычный служащий попал случайно. Он зашел в кабинет шефа и увидел приоткрытый сейф. Поддавшись искушению, забрал деньги и инсценировал ограбление. Когда мужчина осознал, что сделал, у него начались проблемы со здоровьем, он даже хотел прийти с повинной, но не успел. Оперативники пришли раньше (смотрите видео).