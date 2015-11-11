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Наводнение в Сочи: некоторые районы полностью затоплены, движение в городе парализовано

11 ноября 2015 17:59
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Новости России. На Сочи обрушились мощные ливни. Некоторые районы полностью затоплены, движение в городе парализовано. Местные жители остались без света. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Сотрудники МЧС работают в усиленном режиме. Дежурные смены также следят за уровнем рек в некоторых поселках.

В конце июня 2015 года Сочи уже пережил сильнейшее затопление после того, как в городе выпала двухмесячная норма дождей. Вода на улицах стояла на уровне более полуметра. Наиболее серьезная ситуация сложилась в районе Адлера, где расположен главный транспортный узел курорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Наводнение в России

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