Наводнение в Сочи: некоторые районы полностью затоплены, движение в городе парализовано

Новости России. На Сочи обрушились мощные ливни. Некоторые районы полностью затоплены, движение в городе парализовано. Местные жители остались без света. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Сотрудники МЧС работают в усиленном режиме. Дежурные смены также следят за уровнем рек в некоторых поселках.

В конце июня 2015 года Сочи уже пережил сильнейшее затопление после того, как в городе выпала двухмесячная норма дождей. Вода на улицах стояла на уровне более полуметра. Наиболее серьезная ситуация сложилась в районе Адлера, где расположен главный транспортный узел курорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.