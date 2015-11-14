Павел Латушко: Мы установили контакт с кризисным штабом Министерства внутренних дел Франции

Новости Франции. За ситуацией в Париже пристально следят белорусские дипломаты. Мы связались по телефону с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь во Франции Павлом Латушко.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

В связи с трагическими событиями, которые произошли вчера вечером в Париже, введено чрезвычайное положение, введены вооруженные силы Франции. Посольство Беларуси в течение всей ночи обеспечило дежурство и работу горячей линии для граждан Республики Беларусь, которые могут обратиться к нам по телефонам посольства, могут обратиться напрямую к консулу Беларуси, а также по электронному адресу посольства в случае, если им требуется какая-то помощь или им необходима информация о родственниках, друзьях, знакомых, которые находятся во Франции. Мы установили контакт с кризисным штабом Министерства внутренних дел Франции.