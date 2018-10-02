«Бросилась на меня, вцепилась в резиновый сапог»: крысы нападают на людей и даже устроили пожар в минской многоэтажке

Нападения на людей и даже пожар. Жильцы многоэтажки против крысы. На что готов хвостатый враг в борьбе за жилплощадь, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». 19 сентября, Минск. В диспетчерскую МЧС поступает вызов от минчан, проживающих по адресу улица Голубева, 22. В доме пожар. По чьей вине жители многоэтажки были подвергнуты нешуточной опасности? Алёна Гончарова, минчанка:

19 сентября произошёл пожар из-за крыс в электрощитовой. Пожар был крупный, приезжало 3 пожарных расчёта. И порядка 6 часов дом был обесточен: ни свет, ин лифт, ни Интернет, ни телефон – ничего не работало! И только, когда я пришла с работы и позвонила в ЖЭС, не было никакой информации. Пожарные сказали, что: «У вас крыса залезла и замкнула». В подъезде воняет дымом, палёной шерстью. Ну, понятно, пожар. Чем только не воняло! И по факту в час ночи я звонила в ЖЭС, чтобы нам, хотя бы, включили свет.

Соседство с зубастым врагом опасно для жизни. Это отмечают в Центре профилактической дезинфекции. Летом в минском регионе выловили крыс, которые были носителями туляремии и лептоспироза. От заболеваний, которые передают крысы, в мире каждый год погибает полмиллиона человек. Они переносят чуму, тиф, лептоспироз, бешенство. Более того, мутируют и не боятся нападать на домашних животных, и даже на людей.

Крысы в доме по пр-ту Рокоссовского в Минске не пускали жильцов в подъезд Алёна Гончарова:

С детьми пошли гулять на улицу. Была дождливая погода – надели резиновые сапоги. Спускались от лифта вниз, и мне прямо на спуске на ногу бросилась крыса! Большая крыса бросилась на меня, вцепилась в резиновый сапог. Грызуны обычно покидают места своего укрытия в тёмное время суток, днём их встретить практически невозможно. А если хвостатые лихо дефилируют днём, то численность их на участке очень велика. Алёна Гончарова:

Ты входишь в подъезд, нужно стучать. Потому что крыса может бежать просто перед тобой. Ты просто входишь в подъезд – она бежит. Она не боялась ничего: ни света, ни звука. То есть, в принципе, они не обращали на нас никакого внимания! Военные действия против грызунов в многоэтажке на Голубева ведутся уже три месяца. Ситуация осложняется тем, что параллельно жильцы вынуждены бороться с равнодушием и бездействием коммунальщиков. Последние рваться в бой с грызунами не спешат. Алёна Гончарова:

Под батареей огромная дыра. Из этой дыры в начале сентября на нас бросилась крыса. Опять. Я вышла в детский сад за сыном с дочкой, была тёплая погода. Я поставила самокаты – мне нужно было в почтовый ящик. Здесь стояла моя маленькая дочка, муж уже вышел на крыльцо. И дочка говорит: «Мама, смотри, мышка». И я вижу, что «мышка» залезает буквально на самокат моего ребёнка! И это было уже совсем не смешно. И я опять позвонила в контакт-центр ЖКХ. Они сказали, что у нас тут всё было проведено, и крыс быть не должно. По факту я заглядываю под батарею, и из большой дыры на меня смотрит крыса! Я сфотографировала, и она не отреагировала никак. У неё там норка, натащены газеты… Она просто сидела и на меня смотрела. То есть мы с ней зрительный контакт установили, так сказать, и я пошла дальше забирать ребёнка из сада. Семью минчан ночью искусала подвальная крыса. Пострадавшие проходят курс лечения Что спровоцировало нашествие грызунов в столице Беларуси по адресу Голубева, 22?

Александр Стрижень, директор ГП «ЖЭУ №4 ЖРЭО Московского района г. Минска»:

Мне тяжело, я затрудняюсь ответить, потому что буквально недавно я вступил в должность.Алёна Гончарова:

В подъезде у нас ситуация не меняется.

Четвёртый месяц мы живем с крысами. 21 век: «соседи» у нас потрясающие! В принципе, дом у нас не старый, чтобы мы сталкивались с подобной ситуацией. У нас дети, а тут разносчики заразы. Сейчас зима будет – они пойдут к нам в квартиры подниматься? Хотя, жильцы второго этажа жаловались, что видели крысу возле мусоропровода. То есть, это не только внизу, они уже поднимаются выше. Мы просто столкнёмся с проблемой, что станем сами в квартирах травить крыс. Хотя, мы за это платим, деньги немалые, за коммунальные услуги. ЖЭС бездействует на данный момент. Александр Стрижень:

Звонки поступают, даётся заявочка в организацию, которая занимается протравкой и дератизацией крыс, и ведётся, соответственно, с ними борьба. У нас, согласно договорных отношений, ежемесячно производится протравка. Поэтому тут обязательно ведётся борьба. Тут даже не обязательно должны быть заявки. В организации говорят, что оставляется отрава в местах, где есть вероятность, что может появиться грызун. Но самое важное – чтобы не было воды. Если есть вода, у него есть шансы выжить.

Дальнейшие действия – будем повторно писать письмо, чтобы поступила незамедлительная реакция. Если вопрос не будет решаться, тогда будем искать другую организацию, которая будет работать более эффективно по борьбе с вредителями.