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Мужчина ехал в больницу снимать гипс с ноги, но попал в ДТП. Ему наложили новый – на плечо

02 октября 2018 07:53
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Новости Беларуси. Мужчина ехал в больницу снять гипс и попал в аварию около Лепеля.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось утром первого октября. 39-летний мужчина ехал в медучреждение, чтобы снять гипс с ноги.

За рулем автомобиля Renault находился отец мужчины.Перед поворотом налево водитель остановился, чтобы пропустить автомобиль, ехавший во встречном направлении. В этот момент в Renault сзади врезалась Honda.

Пострадал мужчина – в больнице ему сняли гипс с ноги и наложили на поврежденное плечо новый.

По факту аварии проводится проверка.

В середине сентября в Минске на «Академии Наук» Mazda влетела в переход метро (подробности здесь).

# Авария в Витебской области # происшествия

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