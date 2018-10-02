Мужчина ехал в больницу снимать гипс с ноги, но попал в ДТП. Ему наложили новый – на плечо

Новости Беларуси. Мужчина ехал в больницу снять гипс и попал в аварию около Лепеля.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось утром первого октября. 39-летний мужчина ехал в медучреждение, чтобы снять гипс с ноги.

За рулем автомобиля Renault находился отец мужчины.Перед поворотом налево водитель остановился, чтобы пропустить автомобиль, ехавший во встречном направлении. В этот момент в Renault сзади врезалась Honda.

Пострадал мужчина – в больнице ему сняли гипс с ноги и наложили на поврежденное плечо новый.

По факту аварии проводится проверка.