13 ДТП, 11 фигурантов и почти 140 тысяч рублей по страховке: в Гродно начался суд по делу автомошенничества
Новости Беларуси. В Гродно начался суд над мошенниками, которые придумали простую и дерзкую схема «раскрутки» страховой компании на деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП ради страховки инсценировали в Гродненской области
Они инсценировали ДТП и по страховке получали неплохие выплаты – от 1500 до 7000 долларов за одну машину. Преступную группу вскоре вычислили. Возбуждено уголовное дело, из зала суда передает корреспондент Галина Буро.
Галина Буро, СТВ:
Сегодня первый день заседания по резонансному делу. В автомошенничестве обвиняются 11 человек. Двое из них, предположительно организаторы, заключены под стражу. С самого начала заседание пошло не по плану: один из подсудимых не явился в зал суда, тем самым чуть не сорвав слушание.
Число 13 для фигурантов этого уголовного дела действительно стало роковым. Именно столько эпизодов рассмотрит суд, и именно столько фиктивных ДТП совершили обвиняемые. Они инсценировали аварии – использовали свои автомобили или ранее поврежденные. Затем обращались в страховую компанию. Общая сумма выплат по страховке в итоге составила около 140 тысяч рублей.
Виталий Заяц, старший помощник прокурора города Гродно:
Некоторым из них вменяется то, что они совершили хищение имущества путем обмана. Это мошенничество, совершенное в крупном размере и группой лиц.
Возраст обвиняемых от 28 до 55 лет. Все они между собой друзья и знакомые, связаны или с ремонтом, или с эксплуатацией автомобилей. Это слесари гаражных СТО и таксисты. Они точно знали, как надо бить машину и какую версию потом рассказать сотрудникам ГАИ и страховой.
– Вы вообще признаете свою вину?
– Конечно.
– Признаете, да?
– Это то же самое, что я буду доказывать, что у вас черное пальтишко.
– Но вы же осознанно шли на этот шаг? Или не до конца понимали?
– Молодые были, глупые…
Все подсудимые вину признали, хоть и не сразу. У каждого свой адвокат. Главная цель защиты – попытаться оспорить название «организованная группа» и этим смягчить наказание.
Александр Басалай, адвокат:
В данном случае разница в квалификации составляет именно в отсутствии единого умысла и именно в отсутствии организованности в совершении преступлений, которые присущи организованной группе.
Между тем один из фигурантов уголовного дела – тот, который 1 октября не явился в зал суда – свое положение уже усугубил. Судья добавил ему обвинение – мужчина объявлен в розыск. Как только его обнаружат, заключат под стражу.
Галина Буро:
Если вина будет доказана, участникам может грозить до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, организаторам – до 10 лет. Но в суде говорят, что приговор вынесут не скоро. Уголовное дело объемное, 10 томов. Только на зачитывание обвинения ушел целый день.