13 ДТП, 11 фигурантов и почти 140 тысяч рублей по страховке: в Гродно начался суд по делу автомошенничества

Новости Беларуси. В Гродно начался суд над мошенниками, которые придумали простую и дерзкую схема «раскрутки» страховой компании на деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП ради страховки инсценировали в Гродненской области Они инсценировали ДТП и по страховке получали неплохие выплаты – от 1500 до 7000 долларов за одну машину. Преступную группу вскоре вычислили. Возбуждено уголовное дело, из зала суда передает корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, СТВ:

Сегодня первый день заседания по резонансному делу. В автомошенничестве обвиняются 11 человек. Двое из них, предположительно организаторы, заключены под стражу. С самого начала заседание пошло не по плану: один из подсудимых не явился в зал суда, тем самым чуть не сорвав слушание.

Число 13 для фигурантов этого уголовного дела действительно стало роковым. Именно столько эпизодов рассмотрит суд, и именно столько фиктивных ДТП совершили обвиняемые. Они инсценировали аварии – использовали свои автомобили или ранее поврежденные. Затем обращались в страховую компанию. Общая сумма выплат по страховке в итоге составила около 140 тысяч рублей.

Виталий Заяц, старший помощник прокурора города Гродно:

Некоторым из них вменяется то, что они совершили хищение имущества путем обмана. Это мошенничество, совершенное в крупном размере и группой лиц.

Возраст обвиняемых от 28 до 55 лет. Все они между собой друзья и знакомые, связаны или с ремонтом, или с эксплуатацией автомобилей. Это слесари гаражных СТО и таксисты. Они точно знали, как надо бить машину и какую версию потом рассказать сотрудникам ГАИ и страховой.

– Вы вообще признаете свою вину?

– Конечно.

– Признаете, да?

– Это то же самое, что я буду доказывать, что у вас черное пальтишко.

– Но вы же осознанно шли на этот шаг? Или не до конца понимали?

– Молодые были, глупые…

Все подсудимые вину признали, хоть и не сразу. У каждого свой адвокат. Главная цель защиты – попытаться оспорить название «организованная группа» и этим смягчить наказание.

Александр Басалай, адвокат:

В данном случае разница в квалификации составляет именно в отсутствии единого умысла и именно в отсутствии организованности в совершении преступлений, которые присущи организованной группе.

Между тем один из фигурантов уголовного дела – тот, который 1 октября не явился в зал суда – свое положение уже усугубил. Судья добавил ему обвинение – мужчина объявлен в розыск. Как только его обнаружат, заключат под стражу.