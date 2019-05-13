«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Крысы атакуют! Жильцы дома по улице Розы Люксембург позвонили на «горячую» линию СТВ. Наглые грызуны оккупировали двор и лестничные марши.

Марина Радько:

Раза четыре и не так давно. И мёртвых, и больших, и бегающих. Однажды на дороге рядом с подъездом своим я нашла вот такую мёртвую крысу. У меня в подъезде на этаже бегала поменьше.

Местные жители уверены: в том, что их двор превратился в рассадник антисанитарии виноват ЖЭС! Мусоропровод больше похож на огромную свалку – она как магнит притягивает крыс.

Евгений Лизгаро:

Тут стоит контейнер, вот здесь можно подловить живую, когда они приходят кушать.

Днём крысы прячутся от посторонних глаз, а ночью выбираются на поиски пропитания. А потому жильцы дома приглашают журналистов в излюбленное место грызунов – подвал. Увиденное повергает в шок съёмочную группу – весь пол буквально усыпан крысиными трупами.

Евгений Лизгаро:

Отсюда идут, вон там их видел. И пробираются вон туда на мусорку, и там можно живую увидеть, если неожиданно открыть. А здесь её не увидишь. Я уже тут рассыпал всякую гадость, но никуда не делись. От крысиного террора страдает не только этот столичный двор.

Новостные ленты то и дело пестрят заголовками один страшнее другого! А в прошлом году крыса прямо в подъезде набросилась на ребёнка.

Как одолеть опасных грызунов? Вопрос без ответа. Крысы выживают в аномальную жару, арктический холод, и не боятся радиации. Соседство с ними может обернуться для человека проблемами.

Марта Марудова, заместитель руководителя медицинского центра:

Крысы являются переносчиками очень тяжёлых заболеваний, в том числе смертельно опасных: чума, холера, тиф, бешенство. Это токсоплазмоз. Заражение может происходить чем угодно: начиная от прикосновения к фекалиям, заканчивая укусами, водой, пищевыми продуктами, которыми крыс касались. Мёртвые крысы являются переносчиками этих же самых заболеваний, не говоря о том, что даже если мы гипотетически предположим, что они были архиздоровы – это, всё-таки, трупы. Чтобы выяснить, почему крысы выживают людей из домов, съёмочная группа СТВ отправляется в ЖЭС. Тут о нашествии крыс хорошо знают, но настаивают: эта проблема – не их головная боль.

Татьяна Горбацевич, начальник ЖЭС №14 г. Минска:

Обслуживаем этот дом мы, как обслуживающая организация. Но, что касаемо крыс, конечно, у нас есть специализированная организация, которая занимается протравкой – дератизацией. Это РУП «БелЭЗ». Дома с мусорокамерами обрабатываются один раз в месяц по графику, и по жалобам жильцов мы, конечно же, подаём заявки в ЖЭУ №6 – и они уже вызывают РУП «БелЭЗ» для дератизации либо дезинфекции подвальных помещений. Съёмочная группа нашей программы направляется в ЖЭУ. Там клятвенно заверяют: ЧП с распоясавшимися грызунами у них на особом контроле!

Максим Сахаров, директор ЖЭУ №6 Московского района г. Минска:

Так как крысы – это переносчики болезней всяких, мы за этим очень строго следим. У нас есть обходы на наших участках, мы производим обследования подвальных помещений, чердаков. Недоумевающие жильцы дома задаются только одним вопросом: как при регулярном осмотре помещения коммунальщики не заметили настоящее кладбище грызунов в подвале?

Съёмочная группа нашей программы обратилась в администрацию района. Журналистов волнует вопрос: как найти управу на грызунов? Но от комментариев там отказались. Через неделю после визита в крысиное логово направляемся в знакомый подвал опять, чтобы проверить, сдержали ли своё слово коммунальщики. И снова – тихий ужас! Трупы грызунов лежат, как лежали, а удушающий запах заполонил всё вокруг.

Местные жители уверены: в честь майских праздников коммунальные службы напрочь забыли про проблемный двор, оставив их с крысами один на один.

Алексей Киселёв:

Уже неделю стоит мусоропровод забитый, поднимали вопрос, чтобы его заварить. Вечером можно пойти и снять, как они лазят по этому мусоропроводу.