Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии

Новости Беларуси. Андрей Богомолов трагически скончался в Италии. Сердце мужчины остановилось 30 сентября. Все произошло во время восхождения на гору в провинции Трентино.
«Ушел из жизни умный, талантливый и благородный человек, превосходный инженер, предприниматель с большой буквы». Таким Андрея Богомолова запомнили в ПВТ.
Источник фото: www.park.by
Три года назад Богомолов окончил аспирантуру в итальянском университете. Как отмечается на официальном сайте ПВТ, специалист внес огромный вклад в развитие IT-отрасли в Беларуси и долгое время был ярким резидентом парка. Богомолова называли экспертом в сфере управления риском, финансового и бизнес-анализа. В одном из интервью несколько лет назад он рассказывал, что основной мотивацией его работы было желание стать частью IT-сообщества Беларуси.
Богомолов любил путешествия, увлекался скалолазанием. В одном из последних постов, размещенных на Facebook, он приглашал всех желающих присоединиться к туристическому походу.