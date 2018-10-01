Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии

Новости Беларуси. Андрей Богомолов трагически скончался в Италии. Сердце мужчины остановилось 30 сентября. Все произошло во время восхождения на гору в провинции Трентино.

«Ушел из жизни умный, талантливый и благородный человек, превосходный инженер, предприниматель с большой буквы». Таким Андрея Богомолова запомнили в ПВТ.