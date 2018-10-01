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Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии

01 октября 2018 19:36
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Новости Беларуси. Андрей Богомолов трагически скончался в Италии. Сердце мужчины остановилось 30 сентября. Все произошло во время восхождения на гору в провинции Трентино.

«Ушел из жизни умный, талантливый и благородный человек, превосходный инженер, предприниматель с большой буквы». Таким Андрея Богомолова запомнили в ПВТ.

Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии-1


Источник фото: www.park.by

Три года назад Богомолов окончил аспирантуру в итальянском университете. Как отмечается на официальном сайте ПВТ, специалист внес огромный вклад в развитие IT-отрасли в Беларуси и долгое время был ярким резидентом парка. Богомолова называли экспертом в сфере управления риском, финансового и бизнес-анализа. В одном из интервью несколько лет назад он рассказывал, что основной мотивацией его работы было желание стать частью IT-сообщества Беларуси.

Богомолов любил путешествия, увлекался скалолазанием. В одном из последних постов, размещенных на Facebook, он приглашал всех желающих присоединиться к туристическому походу.

# Некролог # происшествия # Андрей Богомолов # Фотофакт

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