Бегун Оскар Писториус менял девушек как перчатки, а свою последнюю убил умышленно?

Новости ЮАР. Новость о том, что прославленный бегун Оскар Писториус в канун дня Святого Валентина застрелил свою девушку, повергла в шок не только поклонников спортсмена, но и широкую общественность.

Трагедия произошла в 4 утра в собственном доме Оскара в Претории, столице ЮАР. Мужчина, по ошибке приняв свою девушку за грабителя, открыл огонь. Как пишет южноафриканская пресса, девушка получила два ранения – в голову и в руку, однако оказались несовместимыми с жизнью.

Как пишет The Telegraph, представители следствия опровергают версию о том, что Оскар Писториус застрелил свою девушку, приняв ее за грабителя – та якобы прокралась ночью в дом, чтобы подготовить сюрприз ко Дню святого Валентина.

Тем временем, в Сети появилась информация о том, что Оскар панически боится ограблений, потому спит с пистолетом под подушкой. Отметим, что уровень преступности в ЮАР один из самых высоких в мире. В частности, цитируем сообщение Писториуса, сделанного им ещё в ноябре прошлого года.

Сообщение Оскара Писториуса в Twitter:

Ничто не сравнится c тем, как, вернувшись домой, принять шум стиральной машинки за возню грабителей и ворваться в кладовку при полном вооружении!

Нашлись и свидетели частых ссор в доме Писториуса и приверженцы версии о том, что Оскар застрелил подругу специально. Бегущий по лезвию бритвы, так прозвали Писториуса поклонники, встречался с южноафриканской моделью Ривой Стинкамп. Девушка была победительницей нескольких конкурсов красоты. В августе ей бы исполнилось 30.

Сэлма Лоурэнс, учительница:

Я знала Риву 5 лет. Преподавала ей математику. Она была очень скромной и умной. Нравилась сверстникам. Уже тогда я понимала: в один прекрасный день она станет успешной.

По словам агента погибшей, отношения пары Писториус-Стинкамп были гармоничными. А вот бывшая подруга Писториуса Саманта Тэйлор в одном интервью заявляет, что бегун меняет девушек, как перчатки.

Саманта Тэйлор, бывшая девушка Писториуса:

Писториус завоевал место в сердцах многих южноафриканцев, но на самом деле он не такой, как о нем думают. Мы встречались с ним полтора года. А потом он вдруг стал появляться на публике с другой. И так он поступает со многими девушками. Оскар – большой игрок.

Коллеги и журналисты, напротив, характеризуют Писториуса исключительно с положительной стороны.

Максим Дылдин, российский бегун (в интервью «Известиям»):

Мы несколько раз с ним соревновались на дорожке. Уверяю вас, что Оскар абсолютно нормальный, добродушный и совершенно адекватный человек. В том, что у него могучая сила воли, я даже не сомневаюсь. Он через многое прошел, чтобы добиться такого признания и выйти на такой уровень. Наверное, он сам понимает, что все это произошло случайно, но тут, конечно, суд определит степень его вины. Вернуться будет очень тяжело, тем более он же не какого-то стороннего человека застрелил, а собственную девушку, которая, может быть, должна была стать его женой.

Как бы то ни было, это происшествие явно подорвало репутацию спортсмена. Телеканалы уже убирают из эфира рекламные ролики с участием Оскара, во многих городах снимают рекламные плакаты с изображением прославленного бегуна.

В случае, если будет доказано, что убийство было преднамеренным, то суд приговорит Писториуса к пожизненному заключению. Если же преступление было совершено непредумышленно, ему грозит минимальный срок в 25 лет, так как убийство в ЮАР относится к наиболее серьезным преступлениям, за которые назначается обязательное наказание.