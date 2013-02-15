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Лесные пожары в Чили. Сгорело около 60 домов, более 500 семей эвакуированы

15 февраля 2013 07:53
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Новости Чили. В Чили бушуют лесные пожары. Огонь угрожает второму по величине городу страны Вальпараисо. Там находится национальный парламент. Власти мегаполиса объявили самый высокий уровень тревоги, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра пламя распространяется очень быстро. Уже  сгорело около 60 домов. Более 500 семей эвакуированы.  
Десятки людей обратились за медицинской помощью. Из-за дыма в городе практически невозможно дышать.  Отмечены случаи мародерства.

В тушении пожара участвуют  военные, два самолета и вертолет.
 

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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