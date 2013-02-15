Лесные пожары в Чили. Сгорело около 60 домов, более 500 семей эвакуированы

Новости Чили. В Чили бушуют лесные пожары. Огонь угрожает второму по величине городу страны Вальпараисо. Там находится национальный парламент. Власти мегаполиса объявили самый высокий уровень тревоги, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Из-за сильного ветра пламя распространяется очень быстро. Уже сгорело около 60 домов. Более 500 семей эвакуированы.

Десятки людей обратились за медицинской помощью. Из-за дыма в городе практически невозможно дышать. Отмечены случаи мародерства.



В тушении пожара участвуют военные, два самолета и вертолет.

