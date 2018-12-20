Мужчина застрелил свою возлюбленную в Роттердаме

Новости Нидерландов. Мужчина открыл стрельбу на территории колледжа в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия была убита одна из студенток.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. По словам подруг, это бывший молодой человек погибшей девушки. После того, как они расстались, мужчина стал угрожать ей и преследовать. Семья подала жалобу на мужчину, после чего он получил двухлетний тюремный срок и находился под надзором.