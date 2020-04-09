Авиация задействована в тушении пожаров в Гомельской области

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных лесных пожаров ликвидированы в Гомельской области за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тушение были брошены все возможные силы. В том числе авиация.
Новости Беларуси. Сразу несколько крупных лесных пожаров ликвидированы в Гомельской области за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тушение были брошены все возможные силы. В том числе авиация.
В стране сохраняется повышенный класс пожарной опасности. Уже более чем в 30 районах действует запрет на посещение лесов. За обстановкой в экосистемах следят с воздуха.
В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов
Воздушные рейды, в частности, провели в Хойникском районе. Спасатели вместе с представителями Полесского радиационно-экологического заповедника изучили ситуацию в зоне отчуждения и отселения заповедника. Особое внимание – наиболее пожароопасным участкам, которые расположены в труднопроходимых местах. С начала 2020 года в лесах зафиксировано уже около трёхсот возгораний. Основная причина – выжигание сухой травы.