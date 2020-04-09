Авиация задействована в тушении пожаров в Гомельской области

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных лесных пожаров ликвидированы в Гомельской области за минувшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На тушение были брошены все возможные силы. В том числе авиация. В Щучинском районе из-за пала травы сгорела целая деревня

В стране сохраняется повышенный класс пожарной опасности. Уже более чем в 30 районах действует запрет на посещение лесов. За обстановкой в экосистемах следят с воздуха. В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов