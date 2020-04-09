В Климовичах столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль: пострадали два человека

Было установлено, что произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen, за рулем которого находился 30-летний водитель, и Volkswagen Passat, которым управлял 48-летний мужчина.

Новости Беларуси. В Климовичах столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

В салоне легкового автомобиля кроме водителя находилась его супруга и 19-летний сын.

Сотрудники МЧС деблокировали из Volkswagen Passat пассажирку. Остальные участники ДТП смогли покинуть транспортные средства самостоятельно.

Пострадавшая и ее сын были госпитализированы.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.