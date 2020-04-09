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В Климовичах столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль: пострадали два человека

09 апреля 2020 07:39
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Новости Беларуси. В Климовичах столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.  

По информации МЧС, авария случилась днем 8 апреля.   

Было установлено, что произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen, за рулем которого находился 30-летний водитель, и Volkswagen Passat, которым управлял 48-летний мужчина.  

В Климовичах столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль: пострадали два человека-1

Фото: МЧС  

В салоне легкового автомобиля кроме водителя находилась его супруга и 19-летний сын.    

Сотрудники МЧС деблокировали из Volkswagen Passat пассажирку. Остальные участники ДТП смогли покинуть транспортные средства самостоятельно.  

Пострадавшая и ее сын были госпитализированы.  

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.  

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# Авария в Могилевской области # происшествия

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