В Минске Volkswagen сбил 2-летнего мальчика на самокате

Volkswagen совершил наезд на 2-летнего мальчика. Он вышел на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 8 апреля на улице Пономаренко.

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Очевидец сообщил, что мамы рядом с ребенком в момент ДТП не было. После наезда женщина рассказала, что обычно сын не выходит на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть.

Пострадавший мальчик был доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом «закрытая травма колена».

На месте аварии работали сотрудники столичной ГАИ, а также ОГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска.