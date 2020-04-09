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В Минске Volkswagen сбил 2-летнего мальчика на самокате

09 апреля 2020 06:13
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил двухлетнего ребенка на самокате.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 8 апреля на улице Пономаренко.   

Volkswagen совершил наезд на 2-летнего мальчика. Он вышел на пешеходный переход на красный сигнал светофора.  

В Минске Volkswagen сбил 2-летнего мальчика на самокате-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Очевидец сообщил, что мамы рядом с ребенком в момент ДТП не было. После наезда женщина рассказала, что обычно сын не выходит на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть.   

Пострадавший мальчик был доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом «закрытая травма колена».  

На месте аварии работали сотрудники столичной ГАИ, а также ОГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска.   

В конце марта в Минске автомобиль сбил женщину, которая вышла из трамвая (читать далее).  

# Авария в Минске # происшествия

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